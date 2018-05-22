SK last day L&S- Indikation RBI RBI 28.78 (18.05.) 29.14/ 29.21 1.38% 09:39:33 Andritz ANDR 42.96 (18.05.) 43.40/ 43.56 1.21% 09:39:44 FACC FACC 17.92 (18.05.) 18.06/ 18.21 1.21% 09:39:42 Lenzing LNZ 95.65 (18.05.) 96.15/ 96.68 0.80% 09:39:42 SBO SBO 109.90 (18.05.) 110.43/ 111.03 0.76% 09:38:51 Immofinanz IIA 2.10 (18.05.) 2.09/ 2.10 -0.12% 09:39:37 Telekom Austria TKA 7.72 (18.05.) 7.66/ 7.72 -0.40% 09:35:10 S Immo SPI 16.28 (18.05.) 16.16/ 16.24 -0.49% 09:37:02 voestalpine VOE 46.21 (18.05.) 45.64/ 45.70 -1.17% 09:39:03 AT&S ATS 18.58 (18.05.) 18.11/ 18.20 -2.29% 09:38:12 About: boerse-social.com liefert auf Basis der L&S-Indikationen die Gewinner...Den vollständigen Artikel lesen ...