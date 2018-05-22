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Dienstag, 22.05.2018 Börsentäglich über 12.000 News von 577 internationalen Medien

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29,21 Euro		+0,13
+0,45 %
WKN: A0D9SU ISIN: AT0000606306 Ticker-Symbol: RAW 
Aktie:
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
ATX
1-Jahres-Chart
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG Chart 1 Jahr
1-Woche-Intraday-Chart
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 1-Woche-Intraday-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
29,143
29,194
11:15
29,19
29,21
11:15
Firmen im Artikel
1-Woche-Intraday-Chart
ANDRITZ AG
ANDRITZ AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ANDRITZ AG43,08+0,89 %
AT&S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEMTECHNIK AG18,10-2,58 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG29,21+0,45 %