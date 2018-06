Berlin (ots) - Die Fan-Flaggen sind gehisst, die Deutschland-Trikots liegen bereit und die Getränke stehen schon in der Kühlbox - am Donnerstag startet das Fußball-Ereignis des Jahres mit dem Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Russland und Saudi-Arabien. Pünktlich zum Anstoß präsentiert Coca-Cola Journey, das Online-Magazin des Unternehmens, fünf spannende Themen zur Einstimmung: Darunter der Besuch des Deutschen Meisters im Freestyle-Fußball bei Manuel Neuer und Co., ein Interview mit Jason Derulo, der mit "Colors" die offizielle Coca-Cola Hymne zur diesjährigen FIFA Fußball-Weltmeisterschaft TM singt oder eine WM-Checkliste für alle, die auf die Party des Jahres bestens vorbereitet sein wollen.



1. Interview mit US-Sänger Jason Derulo: "Warum ich das deutsche Team anfeuere"



"Colors" ist der offizielle Song von Coca-Cola zur FIFA WM 2018 TM. Im Interview mit Coca-Cola Journey erzählt Jason Derulo, was ihm der Auftritt bei der Eröffnungsfeier im Moskauer Luzhniki-Stadion bedeutet und warum er vor allem Deutschland die Daumen drückt: http://ots.de/ToPSEJ.



2. Deutscher Meister im Freestyle-Fußball zu Besuch bei Jogis Jungs



Immer schön am Ball bleiben! Da staunen Manuel Neuer, Jonas Hector und Leon Goretzka nicht schlecht, wenn Marcel Gurk aus Duisburg die Profi-Kicker mit seinen akrobatischen Freestyle-Tricks beim Besuch im DFB-Trainingslager beeindruckt: http://ots.de/A3zHgM.



3. Bist du bereit? Die Checkliste zur FIFA Fußball-WM 2018 TM



Das größte Fußballfest der Welt steht kurz bevor! Damit die Weltmeisterschaft auf den letzten Metern vor Anpfiff nicht zur Stressmeisterschaft wird, hat die Journey-Redaktion eine Checkliste vorbereitet. Von Smalltalk-Futter bis Orga-Tipps - damit sind Fans bestens gewappnet: http://ots.de/DAIK59.



4. Can We Kick It? Die 50 coolsten Songs für deine Fußball-Party



Die Getränke stehen kalt? Der Beamer läuft sich warm? Höchste Zeit für ein bisschen Musik, um in WM-Stimmung zu kommen. Ob die neue Coca-Cola WM-Hymne von Jason Derulo oder Klassiker von Will Smith, Shakira und Jennifer Lopez - mit diesen Songs wird jede Fußball-Party ein Knaller: http://ots.de/dDxMfg.



5. WM-Erfrischung: Das Coca-Cola Deutschland Slush-Eis



Wenn der Ball rollt, bleibt keine Zeit mehr für aufwändige Desserts oder Kuchen. Schnell gemacht ist das erfrischende Coca-Cola Slush-Eis in Schwarz, Rot und Gold. Schnell herbeigezaubert mit Coca-Cola, Fanta und Fanta Erdbeere Geschmack: https://www.coca-cola-deutschland.de/stories/coca-cola-slush-eis.



Praktisch dafür: In der 12x1 Liter Mischkiste von Coca-Cola kann jeder seine Auswahl selbst zusammenstellen, denn hier dürfen Getränkeflaschen gemixt werden! Wer noch mehr WM-Feeling möchte, holt sich für die Erfrischung zwischendurch die Coca-Cola WM-Dosen mit den Spielern der Nationalelf.



