DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
PETROLEOS D VEN. 11/22 USP7807HAM71 BAW/UFN
PETROLEOS D VEN. 14/24 USP7807HAT25 BAW/UFN
PETROLEOS D VEN. 07/37 XS0294367205 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
PETROLEOS D VEN. 11/22 USP7807HAM71 BAW/UFN
PETROLEOS D VEN. 14/24 USP7807HAT25 BAW/UFN
PETROLEOS D VEN. 07/37 XS0294367205 BAW/UFN