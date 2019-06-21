FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.06.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 24.06.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 21.06.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 24.06.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
6S6 XBUL BG1100031068 SOPHARMA PROP. INC. BW 1 0.268 BGN
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6S6 XBUL BG1100031068 SOPHARMA PROP. INC. BW 1 0.268 BGN