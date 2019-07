Zwei-Kopf-Dosenabfüllanlage kommt Kunden mit enger Terminplanung entgegen



Boulder, Colorado (ots/PRNewswire) - Wild Goose Filling Systems, ein Pionierunternehmen im Bereich Dosen - und Flaschenabfüllanlagen für die Hersteller von Craft-Bieren und Getränkespezialitäten, hat ein neues Programm namens "Ready-Ship" etabliert, um Kunden mit kurzen Vorlauffristen beim Aufbau einer eigenen Dosenabfülllinie zu unterstützen.



Mit Tausenden von Dosen- und Flaschenabfülllinien auf der ganzen Welt kann es unter Umständen Wochen dauern, ein Wild Goose-Dosenabfüllsystem nach Kundenvorgaben aufzubauen. Mit dem "Ready-Ship"-Programm können Craft-Brauereien und Spezialgetränkehersteller eine Zwei-Kopf-Dosenabfüllanlage bestellen, die binnen einer Woche bzw. zwei Wochen für Kunden außerhalb der USA versandfertig ist.



Die Dosenabfülllinie für das "Ready-Ship"-Programm ist ein automatisiertes System, das im Werk von Wild Goose in Louisville, Colorado, aus amerikanischen Teilen handgefertigt wird. Zum Einsatz kommen eine patentierte Zwei-Kopf-Füllstation, ein automatisierter Verdeckler und eine proprietäre Verschließstation, die zwischen 24 und 30 Dosen pro Minute ausgeben können. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine Reihe von Zusatzmodulen an, darunter Entpalletierer, Spültunnel, Einlaufdruck- und Temperaturüberwachung und Druckluft-Option, die eine komplette Verpackungslinie bilden.



"Die Branche für handwerklich gebraute Getränke wächst rapide, und viele unserer Kunden haben nach einer standardisierten Dosenabfülllinie gefragt, die es ihnen ermöglicht, schnell vorabverpackte Getränke abzuverkaufen", erklärt Chris Fergen, CEO von Wild Goose Filling Systems. "Das Zwei-Kopf-System erlaubt es ihnen, eigene Kapazitäten für die Dosenabfüllung aufzubauen und ist flexibel genug, um mit ihrem Geschäft zu wachsen. Das neue System ist, wie alle Wild Goose-Anlagen, auf Craft-Kunden abgestimmt".



Wild Goose entwickelt eine Reihe von Dosenabfülllinien, die bis zu über 100 Dosen pro Minute und mehr als 250 Kisten bzw. Kartons pro Stunde verpacken können. Das Zwei-Kopf "Ready-Ship"-System lässt sich mit zusätzlichen Füllköpfen aufrüsten, um mehr Dosen pro Minute auszugeben, und spezifisch anpassen, um ein breiteres Spektrum von Dosengrößen abzudecken. Das System ist so konzipiert, dass es mit den Bedürfnissen der Kunden mitwachsen kann.



Informationen zu Wild Goose Filling Systems



Wild Goose Filling Systems mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung in der Herstellung und Dosen- und Flaschenabfüllung von Getränken, die nach Handwerkskunst gebraut sind, bietet Abfüllanlagen für Bier, Cidre, Kombucha, Cannabis-Drinks, Wein und andere Fertiggetränke an. Das Unternehmen, das als Vorreiter die ersten Abfüllanlagen für Craft-Getränke in Dosen und Flaschen auf dem Markt entwickelt hat, verfügt über eine patentierte Technologie, die die höchsten Qualitätsstandards für abgepackte Getränke gewährleistet. Die ausgefeilte technische Konstruktion und der Schwerpunkt auf Craft-Getränke hebt die Wild Goose-Systeme von anderen Systemen auf dem Markt ab, Mit unübertroffener Effizienz, operativer Kontrolle und hervorragendem Kundenservice stellt Wild Goose Dosen- und Flaschenabfüllanlagen für Tausende von Kunden auf der ganzen Welt bereit.



Weitere Informationen finden Sie unter www.wgcanning.com.



OTS: Wild Goose Filling Systems newsroom: http://www.presseportal.de/nr/135173 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_135173.rss2



Pressekontakt: Jamie Schwierske 720-406-7442 x 115 pr@wildgoose-meheen.com Logo - https://mma.prnewswire.com/media/931070/Wild_Goose_Filling_Sys tems_Logo.jpg