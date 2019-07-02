DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
WEATHERFORD INTL 2036 US947075AB33 BAW/UFN
WEATHERFORD INTL 17/24 US947075AN70 BAW/UFN
WEATHERFORD INTL 09/39 US947075AG20 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
WEATHERFORD INTL 2036 US947075AB33 BAW/UFN
WEATHERFORD INTL 17/24 US947075AN70 BAW/UFN
WEATHERFORD INTL 09/39 US947075AG20 BAW/UFN