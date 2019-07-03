FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
WEATHERFORD INT. 08/37 US947074AK66
WEATHERFORD INTL 2040 US94707VAB62
AB/FROM ONWARDS 03.07.2019
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
WEATHERFORD INT. 08/37 US947074AK66
WEATHERFORD INTL 2040 US94707VAB62
AB/FROM ONWARDS 03.07.2019