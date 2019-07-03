FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
WEATHERFORD INTL 2020 US94707VAA89
WEATHERFORD INTL 2022 US94707VAC46
WEATHERFORD INTL 08/38 US947075AE71
AB/FROM ONWARDS 03.07.2019
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
WEATHERFORD INTL 2020 US94707VAA89
WEATHERFORD INTL 2022 US94707VAC46
WEATHERFORD INTL 08/38 US947075AE71
AB/FROM ONWARDS 03.07.2019