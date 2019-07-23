DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
MEXICO 16/26 MTN US91086QBG29 24.07.2019 HZE/EOT
MEXICO 12/44 MTN US91086QBB32 24.07.2019 HZE/EOT
MEXICO 14/21 MTN US91086QBD97 24.07.2019 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
MEXICO 16/26 MTN US91086QBG29 24.07.2019 HZE/EOT
MEXICO 12/44 MTN US91086QBB32 24.07.2019 HZE/EOT
MEXICO 14/21 MTN US91086QBD97 24.07.2019 HZE/EOT