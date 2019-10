Paris (ots/PRNewswire) - USONICIG, Innovator und Hersteller von Ultraschall-Vaping-Geräten, hat sich mit L'EMOTION, seinem exklusiven Vertriebspartner in Frankreich, zusammengeschlossen, um sein Vaping-Produkt, das Zip Pod-System, auf der Vapexpo zu präsentieren. Die Ausstellung findet vom 5. bis 7. Oktober 2019 im Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte (Halle 8) statt. Die Präsenz des Herstellers von Vaping-Geräten auf dieser Veranstaltung stärkt dessen Marktpräsenz in Frankreich weiter.



Charlie Zou, Vertriebsleiter von USONICIG, sagte: "Die Partnerschaft mit L'EMOTION ist ein wichtiger Schritt bei der weiteren Expansion von USONICIG in den französischen Markt. Wir glauben, dass wir durch das Vertriebsnetz von L'EMOTION mit spezialisierten Geschäften in ganz Frankreich mehr begeisterte Liebhaber erreichen können."



Leon Chen, CEO von L'EMOTION, sagte: "Die Ultraschalltechnologie von USONICIG ist mit ihrem No-Coil-Design revolutionär, da Speichelansammlungen und der Verbrennungsgeschmack eliminiert werden und ein neues Vaping-Erlebnis geschaffen wird, das ein angenehmes Gefühl und eine höhere Zufriedenheit für Nikotinliebhaber bietet. Dies spiegelt die Stärke des Produkts wider, was uns zuversichtlich hinsichtlich unserer Partnerschaft mit USONICIG macht."



Seit ihrer Einführung ist die patentierte Ultraschalltechnologie von USONICIG in der gesamten Branche zu einem viel beachteten Thema geworden. Der gemeinsame Auftritt des Unternehmens mit L'EMOTION auf der Vapexpo hat den Besuchern klare und aussagekräftige Antworten auf ihre Fragen zur Technologie gegeben und auf der Veranstaltung seine attraktive Vertriebspolitik und hochwertigen After-Sales-Service vorgestellt.



L'EMOTION ist ein Importeur und Vertreiber vieler Vaping-Marken in Frankreich. Das Unternehmen besitzt und betreibt einen Großhandel, die sich an die Fachleute der Branche richtet. Darüber hinaus verfügt L'EMOTION über ein Vertriebsnetz von Fachgeschäften in ganz Frankreich, wodurch ein Geschäftsvolumen generiert wird, das dem Unternehmen eine wettbewerbsfähige Position auf dem Markt sichert und gleichzeitig Produkte für die Verbraucher sowie Raucher bietet, die eine Alternative zur herkömmlichen Zigarette suchen. Für weitere Informationen über L'EMOTION besuchen Sie uns bitte unter: http://www.grossisteecigarette.fr (http://www.grossisteecigarette.fr/)



Informationen zu USONICIG



USONICIG wurde 2014 von der China Tobacco Hunan Industrial Co. Ltd. gegründet und widmet sich der Forschung und Entwicklung von gesunden Vaping-Produkten. Bis zum 30. Juni 2019 hatte USONICIG 447 Patente erhalten, darunter 64 nach dem Patent Cooperation Treaty (PCT), 65 inländische und 96 ausländische Erfindungspatente sowie 222 Gebrauchsmuster. Mit anhaltender Stärke in Forschung und Entwicklung, Produktdesign und Fertigung hat sich USONICIG zu einem führenden Unternehmen in der Vaping-Branche entwickelt.



Die Produktlinien Rhythm und ZIP von USONICIG entsprechen der Tabakwarenrichtlinie 2014/40/EU (TPD), sind in Großbritannien, Frankreich und Deutschland zum Verkauf zugelassen und können online und in lokalen Vaping-Shops erworben werden.



Für weitere Informationen besuchen Sie bitte:



Website: www.usonicig.com (http://www.usonicig.com/)

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCxe5kllc4lbLdyobtiJhcEw

Instagram: https://www.instagram.com/usonicig/

Facebook: https://business.facebook.com/usonicig/

Twitter: https://twitter.com/Usonicig Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1006611/USONICIG_Vapexpo_in_Paris.jpg



Pressekontakt:



Cecily Jin

+86-188-0731-7919

cecily@usonicig.com



