London (ots/PRNewswire) - Der neue Managed Service liefert in nur 2 Stunden eine komplette Hyperscale-Cloud-Plattform mit Self-Service-Aktivierung durch das bald verfügbare Portal cloud.net (https://cloud.net/)OnApp (https://onapp.com/) hat Cloud Platform-as-a-Service (CPaaS) eingeführt, eine neue Möglichkeit für Serviceanbieter und Unternehmen, eine sofort verfügbare Cloud-Plattform zu erhalten. OnApp CPaaS bietet Unternehmen eine vollständige Cloud-Plattform für den Betrieb von eigenen öffentlichen, privaten oder hybriden Cloud-Services ohne die Kosten und Komplexität, die zugrunde liegende Hardware- und Software-Infrastruktur aufbauen, verwalten und unterstüzten zu müssen. Die gesamte Cloud-Plattform wird als Managed Service bereitgestellt. Weitere Informationen sind verfügbar auf https://onapp.com/cpaasOnApp CPaaS bietet eine automatisierte Bereitstellung und Konfiguration der Cloud-Management-Plattform OnApp mit Hyperscale-Cloud-Infrastruktur in AWS, Datenzentren von OVH oder dem globalen Netzwerk von OnApp-Clouds. Die OnApp-Cloud-Plattform vereint Virtualisierung, softwaredefiniertes Speichern und Networking, Cloud-Orchestrierung, Cloud-Management, Messung und Abrechnung in einem White-Label-Self-Service-Portal. Darüber hinaus ermöglicht sie die einfache Migration von Arbeitslasten zwischen verschiedenen Arten von Cloud-Infrastruktur; mit CPaaS können Kunden die Vorteile aus der Hyperscale-Leistung ziehen, ohne sich in ein einziges Ökosystem einzuschließen."Dies ist eine monumentale Verlagerung: Anbieter von Managed Services und Unternehmen können wie nie zuvor ihren selbstgewählten Cloud-Weg gehen und fallen nicht länger unkontrollierbaren Kosten zum Opfer", sagte Tim Meredith, Chief Commercial Officer bei OnApp. "Einzigartige Kontrolle von Geschäfts- und Kaufmodellen, mit den Möglichkeiten einer Cloud-Plattform, bedeutet, dass Horrorgeschichten von Hyperscale-Rechnungen, die exponentiell anwachsen, der Geschichte angehören.Bei der Einführung sind drei verschiedene CPaaS-Pakete verfügbar. Jeder enthält ein vollständiges Managed-Service-Paket und ein OnApp-Cloud-Steuerungspanel, das an einem AWS-Standort nach Wahl des Kunden bereitgestellt wird. Kunden wählen dann die Datenverarbeitungsinfrastruktur, entsprechend ihrer Anwendungsfälle und Preis- und Leistungsbedürfnisse.- CPaaS Light bietet Datenverarbeitungsinfrastruktur aus demCloud-Marketplace, die in der OnApp-Cloud-Plattform errichtetwurde, mit mehr als 40 verfügbaren Standorten.- CPaaS Pro bietet eine dedizierte, auf OVH gehosteteDatenverarbeitungsinfrastruktur mit einer Reihe verfügbarerServergrößen und Standorten.- CPaaS Hyper bietet Datenverarbeitungsinfrastruktur, dieBare-Metal-Server bei AWS für die anspruchsvollsten Arbeitslastenverwendet. Jedes Paket ist ab sofort von OnApp erhältlich. In Zukunft werden Kunden in der Lage sein, CPaaS Light und Hyper über einen Self-Service-Cloud-Builder bei cloud.net (https://cloud.net/) zu bestellen und innerhalb von nur 2 Stunden bereitgestellt zu bekommen.Vollständiger Text dieser Pressemitteilung: https://onapp.com/2019/10/30/onapp-launches-cloud-platform-as-a-service/.Pressekontakt:Nadine ter MeulenSteve Fenton +44 (0)800 158 8600Weitere Informationen: press@onapp.comOriginal-Content von: OnApp, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/117776/4419022