DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA02N/18 DE000HLB5KW7 12.02.2020 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA02T/18 DE000HLB5K80 12.02.2020 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA02N/18 DE000HLB5KW7 12.02.2020 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA02T/18 DE000HLB5K80 12.02.2020 HZE/EOT