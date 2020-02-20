BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE TELEKOM AUF 14 (13,6) EUR - 'UNDERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR TELEFONICA DEUTSCHLAND AUF 2,90 (3) EUR - 'OVERWEIGHT'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR COVESTRO AUF 34 (32) EUR - 'SELL'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR DÜRR AUF 39 (38) EUR - 'BUY'CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE TELEKOM AUF 17 (16) EUR - 'NEUTRAL'CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR GERRESHEIMER AUF 84 (87) EUR - 'OUTPERFORM'CREDIT SUISSE SENKT K+S AUF 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - ZIEL 7 (12) EURCREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR COVESTRO AUF 44 (45) EUR - 'OUTPERFORM'DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR TAKKT AUF 14,50 (14,00) EUR - 'KAUFEN'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR HAPAG-LLOYD AUF 32 (30) EUR - 'SELL'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR STRÖER ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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