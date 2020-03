Guten Tag,"Denn sie wissen nicht was sie tun!" Die gestrige Überraschung des Tages war sicherlich die plötzliche Zinssenkung in Amerika. Die US-Notenbank senkte ihren Leitzins (Federal Funds Rate) gleich um einen halben Prozentpunkt und operiert nun mit einer Zinsspanne zwischen 1,00-1,25 %. Begründet wurde dies offiziell mit den potenziell negativen Auswirkungen der Corona-Epidemie.Wir hatten diese Möglichkeit schon in der aktuellen Ausgabe unserer Briefe thematisiert. Unsere bisherige Meinung dazu: Eine Zinssenkung zum jetzigen Zeitpunkt würde sicherlich ein falsches Signal senden, wenn auch eine überwiegende Mehrheit im Markt dies erwartet hat. Allerdings nur im Rahmen der turnusmäßigen Sitzungen. Die Zinssenkung der Fed außerhalb der Reihe wird entsprechend als Panikreaktion bewertet. Denn das letzte Mal, dass die Notenbank außerhalb der normalen Sitzungen ihren Leitzins senkte, war 2008 im Rahmen der Finanzkrise.

Den vollständigen Artikel lesen ...