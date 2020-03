Wellingborough, England (ots/PRNewswire) - Der Full-Service-Kartenakquisiteur und Zahlungsdienstleister Truevo (https://truevo.com/) hat heute die Einführung seiner Point-of-Sale-Lösung im Vereinigten Königreich, in Irland und Malta angekündigt. Bisher war Truevo auf Online-, Mobil- und Push-Zahlungslösungen spezialisiert, so dass dieses Angebot die Erweiterung seiner Produktpalette in die durch Karten dominierte Branche kennzeichnet.Truevos intelligentes Terminal von PAX Technology nimmt kontaktlose mobile Zahlungen von Kunden entgegen. Das drahtlose Gerät akzeptiert Google Pay, Apple Pay, Visa, Mastercard und Maestro-Karten.Truevos intelligentes Terminal von PAX Technology nimmt kontaktlose mobile Zahlungen von Kunden entgegen. Das drahtlose Gerät akzeptiert Google Pay, Apple Pay, Visa, Mastercard und Maestro-Karten.Der CEO von Truevo, David Liu, sagt: "Das Point-of-Sale-Produkt von Truevo bietet Partnern und Händlern eine dringend benötigte, schnelle und einfache Lösung. Die Terminals gehören zu den besten auf dem Markt und die Lieferzeiten sind kurz. Es klingt einfach, aber andere Anbieter bieten keine solche Lösung an. Wir freuen uns auf den Wettbewerb in diesem Raum."Jon Barras, UK Managing Director, fügte hinzu: "Unser POS-Verkaufsteam verfügt zusammen über mehr als 40 Jahre Erfahrung mit POS-Lösungen, so dass wir den Markt genau kennen und wissen, woran es ihm mangelt. Unser Verkaufsteam arbeitet Hand in Hand mit unseren Produktteams, und so haben wir etwas aufgebaut, das die Sorgen, die Ladenbesitzer bei der Annahme von Kartenzahlungen empfinden, angeht."Truevo startet eine 24-Stunden-Genehmigungsfrist mit einem Terminal, das innerhalb von 48 Stunden versandt wird. Heute beträgt die durchschnittliche Wartezeit für Geschäftsinhaber 4 Tage bis 6 Wochen, so dass die Lieferzeit von Truevo eine wesentliche Verbesserung darstellt. Selbst Unternehmen in risikoreicheren Branchen, die normalerweise Wochen oder Monate warten müssen, um Kartenzahlungen akzeptieren zu können, erhalten innerhalb von 4 Tagen eine Rückmeldung von Truevo.Das Unternehmen bringt mit dem A920-Terminal von PAX Technology (https://www.paxtechnology.com/) ein schlankes Gerät auf den Markt, das eher wie ein iPhone als wie ein klobiger Kartenautomat aussieht. Truevo setzt darauf, dass die Kunden das moderne neue Erscheinungsbild mögen werden. Eines ist sicher: Truevo ist von dem neuen Angebot begeistert und wird einen starken Impuls geben, um KMUs bei all ihren Bedürfnissen an den Verkaufsstellen zu unterstützen.Über TruevoTruevo ist ein Fintech-Unternehmen, das schnelle, flexible und bequeme Zahlungslösungen anbietet. Truevo ermöglicht es Unternehmen, Visa-, Mastercard- und JCB-Zahlungen zu akzeptieren und Abrechnungen in der Währung ihrer Wahl zu erhalten. Die Zahlungsprodukte des Unternehmens erleichtern die Akzeptanz von Kartentransaktionen über verschiedene Kanäle, wodurch Unternehmen jeder Größe ihre Kunden erreichen, mit ihnen in Kontakt treten und Geschäfte mit ihnen tätigen können, egal wo sie sich befinden und welches Gerät sie benutzen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1098743/Smart_POS_in_hand_V2.jpgPressekontakt:informationenName: Elisabeth BeemerAnschrift: MWH Building, 1st Floor, Oratory Street, Naxxar NXR 2504,MaltaTel.: +356 2247 4000E-Mail: Elisabeth.Beemer@truevo.comOriginal-Content von: Truevo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/142022/4537673