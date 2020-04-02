DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
DT.TELEK.INTL F.16/21 MTN XS1396830058 03.04.2020 HZE/EOT
DT.TELEK.INTL F.17/21 MTN XS1557095459 03.04.2020 HZE/EOT
DT.TELEK.INTL F.13/21 MTN DT6N XS0875796541 03.04.2020 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
DT.TELEK.INTL F.16/21 MTN XS1396830058 03.04.2020 HZE/EOT
DT.TELEK.INTL F.17/21 MTN XS1557095459 03.04.2020 HZE/EOT
DT.TELEK.INTL F.13/21 MTN DT6N XS0875796541 03.04.2020 HZE/EOT