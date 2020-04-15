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FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRASTRUCTURE INVESTORS LLC Chart 1 Jahr
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NATURAL RESOURCE PARTNERS LP12,872+14,83 %
NOBLE MIDSTREAM PARTNERS LP4,580+5,03 %
SOUTHCROSS ENERGY PARTNERS LP0,0000,00 %