FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
FRONTIER COMMUNICTS 18/26 USU3144QAH30
FRONTIER COMMUNICTS 07/27 US17453BAS07
AB/FROM ONWARDS 22.04.2020 13:00 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
FRONTIER COMMUNICTS 18/26 USU3144QAH30
FRONTIER COMMUNICTS 07/27 US17453BAS07
AB/FROM ONWARDS 22.04.2020 13:00 CET