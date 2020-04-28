FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.04.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.04.2020.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
XU6C XFRA LU1659681313 BNPPE-M.EM.SRI SS5C.UEEOD 2.700 EUR
HVXA XFRA CH0466642201 HELVETIA HLDG NA SF 0,02 4.734 EUR
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HVXA XFRA CH0466642201 HELVETIA HLDG NA SF 0,02 4.734 EUR
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