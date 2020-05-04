DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
EKOSEM-AGRAR AG 12/22 1E5B DE000A1R0RZ5 BAW/UFN
EKOSEM-AGRAR AG 12/21 1E5A DE000A1MLSJ1 BAW/UFN
EKOSEM-AGRAR AG 19/24 DE000A2YNR08 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
EKOSEM-AGRAR AG 12/22 1E5B DE000A1R0RZ5 BAW/UFN
EKOSEM-AGRAR AG 12/21 1E5A DE000A1MLSJ1 BAW/UFN
EKOSEM-AGRAR AG 19/24 DE000A2YNR08 BAW/UFN
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