DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
DT.BANK MTN 13/23 ZZLF DE000DB5DCS4 12.05.2020 HZE/EOT
DT.BANK MTN 18/21 DE000DL19T18 12.05.2020 HZE/EOT
DT.BANK MTN 19/22 DE000DL19UR8 12.05.2020 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
DT.BANK MTN 13/23 ZZLF DE000DB5DCS4 12.05.2020 HZE/EOT
DT.BANK MTN 18/21 DE000DL19T18 12.05.2020 HZE/EOT
DT.BANK MTN 19/22 DE000DL19UR8 12.05.2020 HZE/EOT
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