DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LLOYDS BANK 15/22 MTN LLQU XS1280783983 12.05.2020 HZE/EOT
LLOYDS BANK 14/21 MTN XS1139091372 12.05.2020 HZE/EOT
LLOYDS BANK 15/22 MTN XS1239389684 12.05.2020 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LLOYDS BANK 15/22 MTN LLQU XS1280783983 12.05.2020 HZE/EOT
LLOYDS BANK 14/21 MTN XS1139091372 12.05.2020 HZE/EOT
LLOYDS BANK 15/22 MTN XS1239389684 12.05.2020 HZE/EOT
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