FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.06.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 05.06.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 04.06.2020
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 05.06.2020.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
NZ3 XFRA AU000000BLK7 BLACKHAM RESOURCES LTD
9NR XFRA NO0010331838 NORWAY ROYAL SALMON NK 1
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9NR XFRA NO0010331838 NORWAY ROYAL SALMON NK 1
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