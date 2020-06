Zürich (www.fondscheck.de) - Swisscanto Invest gewinnt Sébastien Zöller (35) als neuen Leiter Fixed Income, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Er tritt damit die Nachfolge von Benno Weber an und berichtet in seiner Funktion direkt an Iwan Deplazes, Head Asset Management Swisscanto Invest. In seiner neuen Position wird Zöller sämtliche aktiven Fixed Income-Strategien von Swisscanto Invest verantworten und das Produkt- und Dienstleistungsangebot in diesem Bereich strategisch weiterentwickeln. ...

