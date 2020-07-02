BERENBERG SENKT ZIEL FÜR FRAPORT AUF 39 (47) EUR - 'HOLD'BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR BASF AUF 53 (49) EUR - 'MARKET-PERFORM'BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR EVONIK AUF 32 (30) EUR - 'OUTPERFORM'COMMERZBANK HEBT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 78 (68) EUR - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR INFINEON AUF 22,5 (21,0) EUR - 'NEUTRAL'JPM SENKT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 37,6 (40,1) EUR - 'UNDERWEIGHT'MAINFIRST STARTET CENIT AG SYSTEMHAUS MIT 'BUY' - ZIEL 12 EURMAINFIRST HEBT ZALANDO AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 75 (42) EURSOCGEN SENKT DEUTSCHE BANK AUF 'SELL' (HOLD) - ZIEL 6,5 (7,0) EUR BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR A.P. MOLLER-MAERSK AUF 6400 (6100) DKK - 'UNDERWEIGHT' BERENBERG HEBT ZIEL FÜR AB INBEV AUF 75,70 (55,20) EUR - 'BUY'CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR BP AUF 360 (350) PENCE - 'NEUTRAL'CREDIT SUISSE HEBT ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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