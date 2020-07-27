BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR DAIMLER AUF 45 (52) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE POST AUF 37 (35) EUR - 'OVERWEIGHT'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR AIXTRON AUF 11 (8) EUR - 'HOLD'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR FMC AUF 94,85 (88,25) EUR - 'BUY'COMMERZBANK STARTET SCHALTBAU MIT 'HOLD' - ZIEL 33 EURCOMMERZBANK HEBT ZIEL FÜR SERVICEWARE AUF 14,20 (13,40) EUR - 'HOLD'DEUTSCHE BANK NIMMT AROUNDTOWN MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 7 EURJPMORGAN HEBT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 54 (51) EUR - 'NEUTRAL'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SOFTWARE AG AUF 37 (30) EUR - 'NEUTRAL'MAINFIRST HEBT COVESTRO AUF 'HOLD' (SELL) - ZIEL 35 (24) EUR CREDIT SUISSE HEBT KINGFISHER AUF 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - ZIEL 290 (255) PENCEJEFFERIES HEBT ZIEL FÜR UNILEVER NV AUF 59 (54,40) EUR - 'BUY'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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