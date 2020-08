Singapur (ots/PRNewswire) - Die führende unternehmerfreundliche Blockchain-Plattform VeChain hat sich mit Travala.com, der führenden kryptowährungsfreundlichen Reisebuchungsplattform zusammengetan, um VET als Zahlungsoption für Unterkünfte zu integrieren. Die Partnerschaft ermöglicht die problemlose Verwendung von VET für über 2.200.000 Hotels und Unterkünfte auf Travala.com.Partnerschaft ermöglicht VeChain-Zahlungen in mehr als 2 Millionen Unterkünften und 230 LändernLaut einem neuen Bericht von Grand View Research wird der globale Ferienvermietungsmarkt bis 2027 einen Umfang von 114 Milliarden USD erreichen, was einer jährlichen Wachstumsrate von 3,4 % während dieses Zeitraums entspricht.Travala.com reagiert auf die steigende Nachfrage und führte kontinuierlich weitere Produkte ein, um seinen Nutzern eine Lösung aus einer Hand anzubieten. Gleichzeitig werden neue Wege für die Blockchain- und Krypto-Communities geschaffen, damit diese ihre Reisen mit Kryptowährungen bezahlen können.VET-Tokens werden als intelligente Währung verwendetVeChain teilt diese Vision einer breiten Nutzung von Blockchain- und Kryptowährungen. und fördert den Einsatz von VET, indem mehr wertvolle Transaktionen geschaffen werden und gleichzeitig die Rolle von VET als intelligente Währung in unserem dualen Token-System weiter ausgebaut wird.Diese Zusammenarbeit bedeutet, dass künftig der VET-Token von VeChain im Geschäftsnetzwerk von Travala.com eingesetzt wird, d. h. für die mehr als 2 Millionen Unterkunftsmöglichkeiten an über 80.000 Reisezielen weltweit.Sunny Lu, Mitgründer und CEO von VeChain, sagte: "Als Ökosystem-Enabler bereitet VeChain den Weg für immer mehr Echtzeit-Anwendungen und eine immer größere Kundenbasis. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Partnern aus verschiedensten Branchen, um eine breitere Nutzung der Blockchain zu erreichen. Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Travala.com, um unseren Nutzern durch Bereitstellung der Blockchain-Technologie eine noch bessere Reiseerfahrung zu bieten."Juan Otero, CEO von Travala.com, sagte: "Wir setzen uns bei Travala.com dafür ein, unseren Nutzern noch mehr wertvolle Optionen zu bieten. Durch diese Partnerschaft möchten wir eine größere Nutzung von Kryptowährungen voranbringen, indem wir unseren Nutzern den Zugang zu VeChains renommiertem Ökosystem und eine schnelle, benutzerfreundliche Zahlungsmöglichkeit bieten."Beide Plattformen werben aktiv für ihre Ziele, die Kryptowährungsnutzung durch wertvolle Partnerschaften mit gegenseitigem Nutzen auszuweiten. Da sich die Verbraucher zunehmend für moderne Zahlungsalternativen und skalierbare Blockchainlösungen interessieren, setzt Travala.com kontinuierlich weitere Möglichkeiten um, Reisen mit Kryptowährungen zu buchen, wodurch sich auch die Exposition des VeChain-Ökosystems gegenüber einer ständig wachsenden Nutzerbasis vergrößert.Informationen zu Travala.comTravala.com wurde 2017 gegründet und ist der führende kryptowährungsfreundliche Reisebuchungsservice mit weltweit mehr als 2.200.000 Hotels und Unterkünften in 230 Ländern und 600 Fluggesellschaften. Travala.com wird von dem Branchenriesen Binance unterstützt und ist Champion bei der Integration von Kryptowährungen - neben traditionellen Zahlungsmethoden akzeptiert Travala.com über 30 führende Kryptowährungen. AVA unterstützt das Leistungsversprechen von Travala.com. Als ursprüngliche Kryptowährung der Plattform kann AVA für Zahlungen, Erhalt von Kundentreue-Rewards, Rabatten und Bonussen und viele andere Zwecke eingesetzt werden. Weitere Informationen finden Sie unterwww.travala.comInformationen zu VeChainDas VeChain Projekt begann 2015. Als führende, unternehmensfreundliche, öffentliche Blockchain-Plattform bietet die VeChainThor Blockchain eine umfangreiche Leistungsstruktur, ein robustes Wirtschaftsmodell und fortschrittliche IoT-Integration, um eine breite Nutzung durch Unternehmen zu fördern. Derzeit hat VeChain Niederlassungen in China, Südostasien, Europa, Nordamerika und anderen Regionen. Zusammen mit seinen strategischen Partnern PwC und DNV GL hat VeChain partnerschaftliche Beziehungen mit vielen führenden Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen aufgebaut, unter anderem mit Walmart China, Bayer China, BMW, BYD Auto, PICC, H&M, ENN, Shanghai Gas?LVMH, D.I.G, ASI usw. Weitere Informationen finden Sie unter www.vechain.org