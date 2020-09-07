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WKN: A1W9JT ISIN: BMG987851018 Ticker-Symbol: YS0 
Frankfurt
07.09.20
08:15 Uhr
0,057 Euro
-0,001
-1,72 %
Branche
Nahrungsmittel/Agrar
Aktienmarkt
ASIEN
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YUANSHENGTAI DAIRY FARM LTD Chart 1 Jahr
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