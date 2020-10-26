BERENBERG HEBT NEW WORK AUF 'HOLD' (SELL) - ZIEL 220 EURBERENBERG HEBT ZIEL FÜR VONOVIA AUF 63 (60) EUR - 'BUY'CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR INFINEON AUF 27,50 (23) EUR - 'NEUTRAL'CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR UNIPER AUF 25,30 (27,30) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SOFTWARE AG AUF 43 (47) EUR - 'BUY'HSBC SENKT ADIDAS AUF 'HOLD' (BUY)JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR DAIMLER AUF 60 (53) EUR - 'BUY'JPMORGAN SENKT SAP AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 120 (160) EURRBC HEBT ZIEL FÜR DAIMLER AUF 64 (60) EUR - 'OUTPERFORM'RBC SENKT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 42 (45) EUR - 'SECTOR PERFORM' BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR RENAULT AUF 28 (25) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR UBS AUF 11 (10) CHF - 'UNDERWEIGHT'BERENBERG HEBT L'OREAL AUF 'HOLD' (SELL) - ZIEL 280 (257) EURBERNSTEIN SENKT ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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