DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRAR 11I/20 DE000HLB2YE3 23.11.2020 HZE/EOT
LB.HESS.-THR.IS.11B/20 DE000HLB2YG8 23.11.2020 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRAR 11I/20 DE000HLB2YE3 23.11.2020 HZE/EOT
LB.HESS.-THR.IS.11B/20 DE000HLB2YG8 23.11.2020 HZE/EOT
Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de