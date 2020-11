DJ PTA-News: Aescuvest International GmbH: Diabetes mellitus mit smarter Therapie-Management-Lösung zu Leibe rücken

Potsdam, Frankfurt am Main (pta026/06.11.2020/11:10) - Ca. 50 % der über 7 Millionen in der Mehrzahl Typ-2-Diabetiker in Deutschland verfehlen ihre Therapieziele, etwa weil sie ihre Blutzuckerwerte nicht nahtlos dokumentieren. In der Folge sinkt die Lebensqualität, das Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall und Amputationen steigt. Digitale Gesundheitsanwendungen können helfen: Die ESYSTA-Technologie der Potsdamer Emperra GmbH E-Health Technologies und ihr holistischer Ansatz versetzt Patienten in die Lage, Therapietreue zu gewährleisten und ermöglicht gleichzeitig erhebliche Kosteneinsparungen für das Gesundheitssystem. Ab dem 05.11.2020 startet Emperra eine Finanzierungskampagne auf der von EITH Health unterstützten Plattform Aescuvest, die auf Unternehmen in der Gesundheitsbranche spezialisiert ist.

Es sind erschütternde Zahlen: Allein über 7 Millionen Deutsche leiden an Typ-2-Diabetes, rund 35 % aller Deutschen über 60 Jahre sind betroffen. Übergewicht und Bewegungsmangel sorgen für eine rapide Zunahme der Volkskrankheit. Folgeerkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall und Amputationen sind nicht nur eine private Tragödie, sondern belasten auch das Gesundheitssystem finanziell massiv.

Um Diabetes mellitus einigermaßen in den Griff zu bekommen und Folgeerkrankungen zu vermeiden, ist es unerlässlich, dass die Patienten in Eigenregie ihre Blutzuckerwerte in einem Diabetes-Tagebuch dokumentieren. In der Regel findet das "analog" auf Papier statt, jedoch ist Papier so geduldig wie flüchtig. In der Not tragen Patienten oft die Werte nachträglich ein, um den behandelnden Arzt nicht zu enttäuschen. Diese Werte sind daher aber häufig fehler- oder lückenhaft. Das Verhältnis zwischen Arzt und Patient leidet oft darunter, genauso wie die korrekte therapeutische Entscheidungsfindung - obwohl das gar nicht nötig wäre.

Diabetes-Management mittels Smart Devices - rund um die Uhr und online

Die Emperra GmbH E-Health Technologies aus Potsdam hat ein für technische Laien leicht nutzbares System entwickelt, das dem Patienten den Dokumentationsaufwand weitgehend "digital" abnimmt und dem Arzt die Analyse der Daten erleichtert, rund um die Uhr und überall verfügbar. Dr. med Janko Schildt, Gründer und Geschäftsführer von Emperra dazu: "Wir sind das erste Unternehmen weltweit, das alle wichtigen Tools zur Erfassung, zum Monitoring und für die Auswertung der Diabetestherapie vereint und digital für Patient und Arzt unter Nutzung drahtloser Konnektivität abbildet. Dennoch ist die Handhabung sehr einfach, was uns gerade in Hinblick auf ältere Patienten wichtig war."

Das ESYSTA-Ökosystem

Die Emperra GmbH E-Health Technologies hat allerlei Pfeile im Köcher, die allesamt darauf abzielen, das Diabetes-Management zu digitalisieren und Patient und Arzt den Alltag zu erleichtern. Alle ESYSTA-Produkte sind zugelassene Medizinprodukte nach gültiger Qualitätsnorm ISO 13485. Die Informationstechnologien und Prozesse sind nach dem höchsten Standard ISO2 27001 abgesichert.

* Mittels der ESYSTA App haben Patienten ihre Daten, Auswertungen und den Zugang zu allen Services immer zur Hand. Auch drahtlos verbundene Blutzuckermessgeräte verschiedener Anbieter sind bereits integriert. * Der ESYSTA Pen ist der weltweit erste smarte Insulin-Pen, der injizierte Insulineinheiten fehlerfrei erfasst und als Datensatz drahtlos in die hochgesicherte Cloud lädt. Er ist mit allen gängigen Insulinen nutzbar. * Es wurde ein spezieller automatischer ESYSTA Ampelalgorithmus zusammen mit Forschungseinrichtungen entwickelt, der einfache Therapiesteuerung und Kommunikation ermöglicht - die Basis für weitere KI-Anbindungen. * Ein persönliches Coaching durch qualifizierte Diabetesberater ergänzt die Algorithmen-gesteuerten Hinweise des ESYSTA Assistenten der App perfekt. * Das webbasierte ESYSTA Portal wiederum erlaubt Patienten, behandelnden Ärzten, Diabetologen, usw. eine valide und rechtssichere Fernbehandlungsoption gerade in Zeiten der vor allem für ältere Diabetiker gefährlichen Corona-Pandemie. * Die im Aufbau befindliche ESYSTA Plattform soll zu einem virtuellem Diabeteszentrum ausgebaut werden, um durch offene Schnittstellen und Kooperationen mit Drittanbietern die Service-Angebote für die Patienten, Ärzte und Behandlungseinrichtungen ständig zu erweitern.

Emperra entwickelt und vertreibt sowohl Hardware als auch skalierbare digitale Dienstleistungen für einen billionenschweren weltweiten Markt. Die wesentlichen Hardware-Komponenten des ESYSTA Systems, für die mehrere internationale Patente bestehen, sind im Hilfsmittelkatalog des GKV Spitzenverbands gelistet, werden also von den gesetzlichen Krankenkassen erstattet. Die mit dem gerade verabschiedeten Digitale-Versorgung-Gesetz postulierten Anforderungen für "medizinische Apps und Software auf Rezept" (sog. DiGA = digitale Gesundheitsanwendung) erfüllt das Unternehmen bereits seit Jahren und Emperra geht daher von einer baldigen flächendeckenden Erstattung auch der Software Komponente durch die gesetzlichen Krankenkassen aus.

ESYSTA spart konkret Zeit, Geld und Nerven

Die medizinische Wirksamkeit von ESYSTA ist belegt, denn laut START-Studie (www.esysta-diabetes.com/wp-content/ uploads/2019/10/Whitepaper-START_2020-web.pdf) konnte bei den ESYSTA-Nutzern eine Absenkung des Langzeit-Blutzuckerwerts HbA1c im Mittel von 0,9 Prozentpunkten erzielt werden. Bei Typ-2 Diabetes-Patienten betrug die Absenkung sogar bis zu zwei Prozentpunkte. Zur Einordnung: Eine HbA1c-Absenkung i. H. v. einem Prozentpunkt senkt das Schlaganfallrisiko eines Patienten um 14 %. Die Entlastung des Gesundheitswesens kann über die Behandlungszeit hinweg im Durchschnitt auf mehr als 30.000 Eur pro Patienten beziffert werden. Patienten sparen Zeit, weil die Werte alle automatisch digital erfasst und übermittelt werden und sie von der ärztlichen Fernbehandlung profitieren, die mit ESYSTA schon heute komplett sicher durchgeführt werden kann, was gerade in Zeiten von Corona an Bedeutung gewinnt.

Öffentliche Finanzierungsrunde auf Aescuvest

Von seinem holistischen Ansatz konnte das Unternehmen bereits institutionelle Investoren wie die Brandenburg Kapital, die Venture Capital Firmen Peppermint Venture Partners sowie Mutschler Ventures und andere überzeugen. Um die nächsten Entwicklungsziele und in erster Linie die Vermarktung der ESYSTA App als DiGA mit flächendeckender, deutschlandweiter Wiedererstattung in Angriff zu nehmen, führt Emperra auf der auf Unternehmen der Gesundheitsbranche spezialisierten Plattform Aescuvest, in Zusammenarbeit mit EIT Health, eine öffentliche Finanzierung durch und präsentiert sich Investoren. www.aescuvest.eu/project/emperra

aescuvest ist die erste pan-europäische Crowdinvesting-Plattform, die sich auf den äußerst innovativen und nachhaltig wachsenden Gesundheitsmarkt spezialisiert hat. aescuvest eröffnet privaten wie institutionellen Anlegern die Möglichkeit, unternehmerische Investitionen in diesem chancenreichen Wirtschaftszweig mit überdurchschnittlichen Renditechancen zu tätigen. Unternehmen präsentieren auf der Plattform ihre smarten Ideen, patenten Produkte oder digitalen Konzepte, um sie mit Hilfe der Crowd zu finanzieren. Dabei erreichen sie ein Netzwerk von mehr als 550.000 Branchenexperten und platzieren ihre Idee direkt in der Zielgruppe und gegenüber einer breiten Öffentlichkeit. Mit Sitz im Finanzzentrum Frankfurt startete www.aescuvest.de als Crowdfunding-Plattform in Deutschland, um Innovationen aus den Bereichen Medizintechnik, Biotechnologie, Digitale Gesundheit, Gesundheitsimmobilie oder Dienstleistung verwirklichen zu können. 2018 markiert der Start von www.aescuvest.eu die Premiere einer Crowdfunding-Plattform für Unternehmen des Gesundheitssektors, die europaweit grenzüberschreitendes Finanzieren und Investieren möglich macht.

Emperra GmbH E-Health Technologies ist ein E-Health- und Medizintechnik-Start-up-Unternehmen aus der Metropolregion Berlin. Emperra entwickelt und vermarktet innovative Konzepte und Lösungen in den Bereichen E-Health und Telediabetologie. Emperra kombiniert innovative Software mit zukunftsweisender Hardware und integriert diese in medizinisch-wissenschaftlich fundierten Gesamtlösungen. So trägt Emperra dazu bei, dass Patienten, Behandlungsteams und Angehörige ein Leben mit Diabetes mellitus erleichtert und die Gesellschaft (Krankenkassen) nachhaltig von Kosten entlastet wird.

Das European Institute of Innovation & Technology (EIT) ist eine unabhängige Einrichtung der Europäischen Union, die 2008 gegründet wurde, um Innovation und Unternehmertum in ganz Europa zu fördern. Seit 2014 ist die Netzwerk-Initiative auch im Bereich Gesundheit in Europa aktiv. EIT Health arbeitet zurzeit mit rund 150 Partnern aus 14 Ländern in einem "Public-Private-Partnership" an den Lösungen der großen Herausforderung in Gesundheitswesen unserer Zeit. Führende Unternehmen, öffentliche Institutionen sowie renommierte Universitäten und Forschungseinrichtungen entwickeln gemeinsam mit Start-ups und KMUs in innovativen Programmen und Projekten neue Produkte und Dienstleistungen, die eine nachhaltige Gesundheitsökonomie in Europa fördern. Ziel ist es, die starke Polarität der verschiedenen Gesundheitssysteme in Europa zu überwinden, um etablierten und auch jungen digitalen Unternehmen neue Ressourcen zu eröffnen und ihre Ideen in gemeinsamen Produkten und Dienstleistungen für den europäischen Markt zu realisieren. EIT Health Germany ist eines von insgesamt sechs EIT Health-Zentren in Europa und

betreut in Deutschland, Österreich und der Schweiz zurzeit 36 Partner aus Industrie, Forschung und Lehre, u.a. ROCHE, Abbvie, das Karlsruhe Institute of Technology (KIT), die Universität Heidelberg, aber auch Start-ups und KMUs bei der Entwicklung von bahnbrechenden Innovationen im Gesundheitswesen.

