DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
NORW.AIR SH. 19/24 CV NO0010868284 BAW/UFN
NORWEG.AIR SHUT.17-23 FLR NO0010783459 BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
NORW.AIR SH. 19/24 CV NO0010868284 BAW/UFN
NORWEG.AIR SHUT.17-23 FLR NO0010783459 BAW/UFN
Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de