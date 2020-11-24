BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 99 (68) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ALLIANZ SE AUF 215 (200) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 129,20 (126,20) EUR - 'UNDERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 274 (269) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR MTU AUF 195 (134) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR LEIFHEIT AUF 45 (37) EUR - 'BUY'CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR AAREAL BANK AUF 22,4 (25,7) EUR - 'BUY'CITIGROUP HEBT CONTINENTAL AG AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 132 (100) EURCITIGROUP HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AUF 8,9 (7,5) EUR - 'BUY'CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR HELLA AUF 55 (52) EUR - 'BUY'COMMERZBANK HEBT DERMAPHARM AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 64 (48) EURGOLDMAN SENKT ZIEL FÜR COVESTRO AUF 65 (66) EUR - 'CONVICTION BUY LIST'JEFFERIES HEBT ...Den vollständigen Artikel lesen ...
VARTA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de