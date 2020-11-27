BARCLAYS STARTET LEGRAND MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 81 EUR BERENBERG STARTET VETROPACK MIT 'BUY' - ZIEL 70 CHFHSBC HEBT SWISS LIFE AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 496 (383) CHFHSBC SENKT BALOISE AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 173 (162) CHFJEFFERIES HEBT ZIEL FÜR REMY COINTREAU AUF 120 (115) EUR - 'UNDERPERFORM'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR EASYJET AUF 875 (600) PENCE - 'NEUTRAL'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR H&M AUF 205 (195) SEK - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 18,50 (13) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR WIZZ AIR AUF 5850 (3950) PENCE - 'OVERWEIGHT'MORGAN STANLEY HEBT PERNOD RICARD AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - KURSZIEL 180 (135) EURMORGAN STANLEY SENKT ADECCO AUF 'EQUAL-WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 59 (55) CHF COMMERZBANK SENKT ZIEL FÜR BILFINGER AUF 35 (36) EUR - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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