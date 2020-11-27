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WKN: WCH888 ISIN: DE000WCH8881 Ticker-Symbol: WCH 
Xetra
27.11.20
09:52 Uhr
98,70 Euro
-0,74
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Branche
Chemie
Aktienmarkt
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MDAX
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WACKER CHEMIE AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
WACKER CHEMIE AG 5-Tage-Chart
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99,94100,2010:10
99,94100,2010:10
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BILFINGER
BILFINGER SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
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K+S AG8,008+6,77 %
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