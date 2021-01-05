DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
GRAND CITY PROP. 15/25 XS1220083551 06.01.2021 HZE/EOT
GR.CTY PROP. 20/24 MTN XS2154325562 06.01.2021 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
GRAND CITY PROP. 15/25 XS1220083551 06.01.2021 HZE/EOT
GR.CTY PROP. 20/24 MTN XS2154325562 06.01.2021 HZE/EOT
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