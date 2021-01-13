DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
DZ BANK PERP. 06/UND. FLR D1ZB DE000A0GMRS6 13.01.2021 HZE/EOT
DZ BANK PERP. 06/UND. FLR D1ZD DE000A0GN869 13.01.2021 HZE/EOT
DZ BANK PERP. 06/UND. FLR D1ZA DE000A0GLDZ3 13.01.2021 HZE/EOT
DZ BANK PERP. 07/UND. FLR D1ZE DE000A0NTTT1 13.01.2021 HZE/EOT
DZ BANK PERP. 06/UND. FLR D1ZC DE000A0GWWW7 13.01.2021 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
DZ BANK PERP. 06/UND. FLR D1ZB DE000A0GMRS6 13.01.2021 HZE/EOT
DZ BANK PERP. 06/UND. FLR D1ZD DE000A0GN869 13.01.2021 HZE/EOT
DZ BANK PERP. 06/UND. FLR D1ZA DE000A0GLDZ3 13.01.2021 HZE/EOT
DZ BANK PERP. 07/UND. FLR D1ZE DE000A0NTTT1 13.01.2021 HZE/EOT
DZ BANK PERP. 06/UND. FLR D1ZC DE000A0GWWW7 13.01.2021 HZE/EOT
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