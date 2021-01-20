BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR AIR FRANCE-KLM AUF 5,10 (2,70) EUR - 'EQUAL WEIGHT' BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR EASYJET AUF 850 (630) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR IAG AUF 175 (120) PENCE - 'OVERWEIGHT' BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 17,30 (14,50) EUR - 'OVERWEIGHT' BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR WIZZ AIR AUF 4880 (3785) PENCE - 'OVERWEIGHT' BERENBERG HEBT COLOPLAST AUF 'HOLD' (SELL) - ZIEL 870 (860) DKK CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR ROCHE AUF 385 (395) CHF - 'BUY' CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR ASTRAZENECA AUF 9000 (9500) PENCE - 'OUTPERFORM' CREDIT SUISSE HEBT DSM AUF 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - ZIEL 154 (141) EURCREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR EASYJET AUF 934 (840) PENCE - 'OUTPERFORM'CREDIT SUISSE SENKT GLAXOSMITHKLINE AUF 'UNDERPERFORM' (N) - ZIEL 1400(1580)P CREDIT SUISSE SENKT NOVO ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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