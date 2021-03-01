DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
COCA-COLA CO. 13/23 CCCB US191216AZ30 02.03.2021 HZE/EOT
COCA-COLA CO. 15/23 XS1197832915 02.03.2021 HZE/EOT
COCA-COLA CO. 13/23 CCCD US191216BE91 02.03.2021 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
COCA-COLA CO. 13/23 CCCB US191216AZ30 02.03.2021 HZE/EOT
COCA-COLA CO. 15/23 XS1197832915 02.03.2021 HZE/EOT
COCA-COLA CO. 13/23 CCCD US191216BE91 02.03.2021 HZE/EOT
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