BERENBERG HEBT ZIEL FÜR FRAPORT AUF 59 (55) EUR - 'BUY'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 115 (120) EUR - 'OVERWEIGHT' BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SHELL AUF 1700 (1500) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SHELL B AUF 1700 (1500) PENCE - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR VINCI AUF 98 (95) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BERENBERG STARTET DELIVEROO MIT 'HOLD' - ZIEL 310 PENCECREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR ERICSSON AUF 140 (125) SEK - 'OUTPERFORM'CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR NOKIA AUF 3,65 (3,40) EUR - 'NEUTRAL'CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR ORSTED AUF 550 (540) DKK - 'UNDERPERFORM'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR KERING AUF 725 (695) EUR - 'CONVICTION BUY LIST'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR KERING AUF 700 (630) EUR - 'BUY' JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR VODAFONE AUF 160 (170) PENCE - 'BUY'SOCGEN HEBT VOLVO B AUF ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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