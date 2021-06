FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Frankfurter Volksbank steigt in den Markt der Vergleichsportale ein und vermittelt ab sofort auch Immobilienkredite der Konkurrenz. An diesem Dienstag (1.6.) nimmt eine eigens dafür gegründete 100-Prozent-Tochter der zweitgrößten deutschen Volksbank ihren Geschäftsbetrieb auf. Ihr Name: LifeCredit - Die Kreditvermittler GmbH.

Vorrangiges Ziel sei die Vermittlung von privaten Immobiliendarlehen, hatte das genossenschaftliche Institut bei der Ankündigung des neuen Angebots Ende März mitgeteilt. Perspektivisch sollen zudem Lösungen für die gewerbliche Immobilienfinanzierung angeboten werden. Mehr als 450 Finanzierungspartner stehen den Angaben zufolge zur Verfügung, Kunden können sich online oder telefonisch beraten lassen.

Die Frankfurter Volksbank reagiert mit dem Angebot darauf, dass Vergleichsportale als erste Anlaufstelle bei vielen Verbrauchern beliebt sind. Üblicherweise verdienen die Betreiber solcher Plattformen bei der Vermittlung von Geschäften an Wettbewerber mit./ben/DP/zb