Aktien: Moderna will früher an Deutschland liefern - Aktie testet Rekordhoch

Anzeige / Werbung

Das US-Biotechunternehmen Moderna will sein Corona-Vakzin an Deutschland schneller ausliefern als bisher geplant und eventuell auch dort produzieren. Aktionäre sind hocherfreut und pushen die Aktie nach oben.

Die im dritten Quartal für Deutschland geplanten Dosen hofft Moderna früher bereitstellen zu können. Damit soll ein möglichst rascher Fortschritt bei den Impfungen unterstützt werden. Die vom Bundesgesundheitsministerium genannte Liefermenge von insgesamt rund 80 Millionen Dosen für 2021 werde Moderna "auf jeden Fall" bereitstellen.

Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil.

Das US-Unternehmen rechnet damit, dass sein Covid-19-Impstoff in einigen Wochen auch in deutschen Hausarztpraxen verimpft wird. Dazu sei es in Gesprächen mit dem Bundesgesundheitsministerium. Bisher ist das Vakzin wegen seiner Transport- und Lagerungsanforderungen nur in den Impfzentren zu erhalten.

Ab Herbst wolle der Konzern zudem seine neue Auffrischimpfung anbieten. Darüber hinaus ziehen die US-Amerikaner auch eine Produktion in Deutschland in Betracht. Neben anderen europäischen Ländern sei man auch in ersten Gesprächen über mögliche Produktionskapazitäten für mRNA-Impfstoffe in Deutschland.

Moderna-Aktie am Rekordhoch

Die Aktie von Moderna hat einen Lauf und zieht wieder kräftig an. Seit Jahresbeginn hat sich der Titel fast verdoppelt und notiert am Rekordhoch etwas oberhalb von 225 Dollar. Auch der MACD (Momentum) beginnt allmählich wieder nach oben zu drehen und stützt den Aktienkurs. Ein Ausbruch auf ein neues Rekordniveau erscheint daher möglich. Die nächste Unterstützung liegt bei rund 190 Dollar.

Enthaltene Werte: US4781601046,GB0009895292,US60770K1079,US09075V1026,NL0015436031