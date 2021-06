Vancouver, Kanada, 29. Juni 2021 - Makara Mining Corp. (CSE: MAKA; FWB: MK0; OTC: MAKAF) ("Makara" oder das "Unternehmen") freut sich, über den aktuellen Stand seiner Unternehmens- und Explorationsaktivitäten in Kanada und den USA zu berichten.

Finanzierungsupdate

Seit der letzten Pressemeldung von Makara am 29. März 2021 hat das Unternehmen an der Planung der Explorationssaison 2021 und insbesondere der Finanzierung gearbeitet, die für die Durchführung der erforderlichen umfassenden Explorationsarbeiten notwendig ist. Makara befindet sich mit mehreren Gruppen in Gesprächen bezüglich der Finanzierung von Bohrungen auf den großen Mineralclaims des Unternehmens im Yukon und in Nevada.

Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist nach wie vor auf Gold-/Kupfer-Porphyr-Systeme gerichtet, die auch die Erzgangsysteme im Nahbereich von porphyrischen Zentren einschließen. Die beschafften Mittel werden in erster Linie für Kern- und RC-Bohrprogramme sowie in geringerem Umfang für weitere geochemische Bodenuntersuchungen, geologische Kartierungen und geophysikalische Messungen verwendet.

Update zum Bergbau im Yukon

Es gibt weitere positive Neuigkeiten über das Resource Gateway Project in der Dawson Range im Yukon. Die kanadische Regierung hat vor Kurzem in Partnerschaft mit der Provinzregierung des Yukon angekündigt, dass die Bauarbeiten für die neue Straße begonnen haben. Das Projekt, dessen Kosten auf 469 Millionen Dollar geschätzt werden, wird den Grundbesitz von Makara an wichtige Verkehrsnetze in der Region anschließen und dem Unternehmen wirtschaftliche und logistische Vorteile verschaffen. Die Ankündigung der Regierung des Yukon erfolgte nach sorgfältiger Prüfung durch und Beratung mit den First Nations in der Region. Das Resource Gateway Project wird voraussichtlich bis 2024 abgeschlossen sein.

https://yukon.ca/en/doing-business/funding-and-support-business/learn-about-yukon-resource-gateway-project

Bedeutende Ankündigungen zu benachbarten Projekten

Unternehmen, die Mineralexploration in der Nähe des Grundbesitzes von Makara im Yukon und in Nevada betreiben, haben ebenfalls wichtige Ankündigungen gemacht, und zwar wie folgt:

Yukon

Unter den Links unten finden Sie aktuelle Pressemeldungen zu den Explorations- und Unternehmensaktivitäten von Western Copper und Gold auf seinem großen porphyrischen Kupfer-Gold-Konzessionsgebiet Casino. Casino befindet sich rund 10 km nordwestlich der Projekte von Makara im Yukon.

https://westerncopperandgold.com/news-and-resources/news-release/western-copper-and-gold-announces-positive-pea-on-casino/

https://westerncopperandgold.com/news-and-resources/news-release/western-copper-and-gold-announces-completion-of-c25-6-million-strategic-investment-by-rio-tinto/

Nevada

Unter dem Link unten finden Sie eine aktuelle Pressemeldung zu den Explorationsaktivitäten und ehemaligen Ergebnissen auf dem Gold-Kupfer-Konzessionsgebiet von P2, das sich etwa 4 km nordwestlich des Projekts Gabbs von Makara in Nevada befindet.

https://www.globenewswire.com/news-release/2021/03/12/2191811/0/en/P2-Gold-Files-Technical-Report-on-the-Gabbs-Project-Nevada.html

Qualifizierter Sachverständiger

Grant Hendrickson, P.Geo., Chief Executive Officer des Unternehmens, hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Pressemeldung genehmigt.

Über das Unternehmen

Makara Mining Corp. (CSE: MAKA; FWB: MK0; OTC: MAKAF) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Goldkonzessionsgebieten spezialisiert ist. Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in Vancouver (British Columbia) und hält die Konzessionsgebiete Rude Creek und Idaho Creek im Yukon sowie die Claims Davis und Paradise Valley in Nevada in Option. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf der Webseite www.makaramining.com.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

Grant Hendrickson

Director & Chief Executive Officer

Tel: 604-372-3707

E-Mail: grant@makaramining.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, - einschließlich, jedoch ohne Einschränkung, Aussagen zu den zukünftigen Schätzungen, Plänen, Programmen, Vorhersagen, Prognosen, Zielen, Annahmen, Erwartungen oder Ansichten in Bezug auf die zukünftige Leistung, sowie Aussagen bezüglich der Finanzierungsaktivitäten und Mineralexplorationsprogramme des Unternehmens, jüngster Entwicklungen des Resource Gateway Project des Yukon und der von Western Copper and Gold und P2 durchgeführten Explorationsprogramme - sind "zukunftsgerichtete Aussagen". Zukunftsgerichtete Aussagen sind einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten unterworfen, einschließlich jener Risiken, die regelmäßig in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben werden. Sie können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denjenigen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden und die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in dieser Pressemeldung gelten zum Zeitpunkt dieser Meldung und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemeldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für ihre Angemessenheit oder Richtigkeit.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=59223Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=59223&tr=1



