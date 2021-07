Es ist ein bizarres Bild und erinnert irgendwie an das Geisterjäger-Auto der Ghostbusters. Grund genug für einen Beamten der California Highway Patrol, das Auto mit der Satellitenschüssel aus dem Verkehr zu ziehen. In Deutschland nennt man diesen Verkehrsdelikt wohl "Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr". Einem Beamten der California Highway Patrol fiel am letzten Freitag ein Fahrzeug auf, dass sich optisch ein wenig von den anderen Autos abhob. Auf der Motorhaube des Gefährts war eine Satellitenschüssel befestigt. Officer Caton entschied sich, den Fahrer auf den Seitenstreifen zu beordern. Wie CNBC...

Den vollständigen Artikel lesen ...