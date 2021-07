Haikou, China (ots/PRNewswire) - Hainan ist ein berühmtes Eltern-Kind-Reiseziel in China, und die Sommerferien sind die Hauptsaison für den Tourismus auf Hainan. Vom 14. Juli 2021 bis zum 15. Juli 2021 wurde die gemeinsame Werbeaktion "Kinderglück im Sommer in Hainan" offiziell gestartet.Als Höhepunkt der gemeinsamen Werbeaktivität wurde die 2021 (2nd) World Research Travel Conference mit dem Thema "Hainan-Fun and Learning Come Together- Put Hainan on Your Bookshelf" in Haikou, Provinz Hainan, China, großartig abgehalten.Die Weltforschungsreisekonferenz 2021 mit dem Thema "Hainan-Fun and Learning Come Together- Put Hainan on Your Bookshelf" fand vom 14. Juli 2021 bis 15. Juli 2021 in Haikou, Provinz Hainan, China statt.Ng Yen Yen, ehemaliger Minister für Nationalen Tourismus von Malaysia, Franz Wolfgang Eder, ehemaliger Direktor der Geologischen Abteilung der UNESCO, Long Yongtu, Chefunterhändler für den Beitritt Chinas zur WTO und ehemaliger Vizeminister für Außenhandel und wirtschaftliche Zusammenarbeit, sowie Experten, Wissenschaftler und hunderte von Branchenvertretern aus dreizehn Ländern und Regionen der ganzen Welt waren eingeladen, an der Konferenz online/offline teilzunehmen.Die Konferenz wurde gemeinsam von der Abteilung für Tourismus, Kultur, Radio, Fernsehen und Sport der Provinz Hainan und der Word Research Travel Organization (WRTO) veranstaltet.Unter dem Motto "2021 World Research Travel Conference" versammelten sich unter dem Motto "Hainan-Fun and Learning Come Together- Put Hainan on Your Bookshelf" Experten und Wissenschaftler aus dem Bereich der Forschungsreisen, Anbieter von Forschungsreisen und Vertreter von Branchenverbänden aus dem In- und Ausland, um den Entwicklungstrend der globalen Forschungsreisen zu untersuchen. Die Konferenz hat Offline-Konferenz + Online-Live-Real-Audio, bestehend aus einer Hauptkonferenz + 2 parallelen Forumstreffen. Während der Konferenz wurden Inhalte wie das "White Paper on Hainan Research Travel Development", WRTO-Planungslehrmaterialien, Hainan Top Ten Quality Research Travel Routines, etc. veröffentlicht und die WRTO lizenzierte auch die erste Charge von zertifizierten Forschungsreisebasen und führte einen Themenaustausch durch.Die Konferenz hielt auch zwei parallele Foren ab, d.h. "Forschungsreisen fördern die globale interkulturelle Kommunikation und die Entwicklung von Teenagern vor dem Hintergrund der Freihandelshäfen" und "Erforsche die Kultur des Ozeans, erneuere die zukünftige Bildung", die sich auf den zukünftigen Entwicklungstrend von Forschungsreisen in der Provinz Hainan konzentrierten, systematisch die Bedeutung von Forschungsreisen für die Entwicklung von Teenagern vor dem Hintergrund der Freihandelshäfen analysierten und nach Möglichkeiten für die Entwicklung der Forschungsreisebranche in der Provinz Hainan in der Zukunft suchten.Während der Konferenz wurden zwei Gruppen von Gästen organisiert, um die Forschungsreisekurse in Haikou und Qionghai zu untersuchen. Die Gäste analysierten umfassend die von der WRTO für Hainan angepassten Muster-Forschungsreisekurse, um die Entwicklungserfolge von Forschungsreisen zu teilen.Pressekontakt:Xiaomei Ning+86-138-8074-6834Original-Content von: World Research Travel Organization Sichuan Representative, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157346/4970957