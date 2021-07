KORREKTUR/TAGESVORSCHAU: Termine am 19. Juli 2021

(Entfernt wird der Hinweis zum Aktienhandel in Japan. Der japanische Aktienmarkt ist am heutigen Montag geöffnet.) FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 19. Juli:



TERMINE UNTERNEHMEN

06:55 DEU: Hypoport, Q2-Zahlen (vorläufig)

09:15 DEU: Novem, Erstnotiz im Prime Standard

22:10 USA: IBM, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragsbestand und -reichweite Verarbeitendes Gewerbe 05/21 08:00 DEU: Destatis: Umsatz im Gastgewerbe 05/21

12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 07/21

16:00 USA: NAHB-Index 07/21

SONSTIGE TERMINE

EUR: EU-Landwirtschaftsminister beraten über Tierschutz und Bio-Landwirtschaft 15:50 Pk

