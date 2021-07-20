BERENBERG HEBT ZIEL FÜR CARL ZEISS MEDITEC AUF 180 (149) EUR - 'HOLD'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ZEAL NETWORK AUF 52 (47) EUR - 'BUY'CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR PROSIEBENSAT.1 AUF 23 (24) EUR - 'BUY'COMMERZBANK SENKT ZIEL FÜR QIAGEN AUF 63 (72) USD - 'BUY'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 180 (155) EUR - 'BUY'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR HEIDELBERGCEMENT AUF 83 (79) EUR - 'NEUTRAL' GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 70 (69) EUR - 'CONVICTION BUY LIST' JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR DELIVEROO AUF 435 (390) PENCE - 'BUY'JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR JUST EAT TAKEAWAY.COM AUF 8600 (10700) PENCE - 'BUY'JPMORGAN STARTET BELIEVE MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 16 EURJPMORGAN HEBT ZIEL FÜR CRH AUF 51 (47) EUR - 'OVERWEIGHT' Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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