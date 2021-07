MAGDEBURG (dpa-AFX) - 'Volksstimme' zur Bestrafung Ungeimpfter

Corona-Impfungen ebnen den Weg zurück in die Freiheit. Jeder, der darf, sollte sich impfen lassen. Jedoch: So lange in Deutschland keine Corona-Impfpflicht herrscht, darf der Staat Ungeimpfte nicht mit Hausarrest, Reiseverbot oder anderen massiven Einschnitten schurigeln. Die mit drohendem Unterton vorgetragenen Gedankenspiele einiger Politiker klingen eher nach Despotie denn nach westlicher Demokratie. "Freiwilliger Zwang" nannte man das zu DDR-Zeiten. Wenn Regierende meinen, dass die Lage entgleitet, dann möge der Bundestag eine Impfpflicht beschließen. Das wäre eine klare Ansage. Allerdings ist jede Regierung gut beraten, Zwang nur als ultima ratio anzuwenden. Mildere Mittel, wie die Rückkehr zur Testpflicht für Ungeimpfte, sind längst nicht ausgeschöpft. Viele würden schnell merken, dass eine Impfung wesentlich bequemer ist, als sich vor jedem Kneipenbesuch Stäbchen in die Nase schieben zu lassen./yyzz/DP/zb