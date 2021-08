Mit Mark Branson, der zuvor als Direktor sieben Jahre lang die Schweizer Finanzmarktaufsicht FINMA in Bern geleitet hatte, hat die BaFin seit Anfang August einen neuen Chef. Er will die Modernisierung der Finanzaufsicht vorantreiben. Deutschlands Finanzaufsicht hat seit 02.08.2021 einen neuen Chef: Mark Branson übernimmt das Amt des BaFin-Präsidenten und wählt Bonn als Dienstsitz. Damit tritt er nun auch offiziell die Nachfolge von Felix Hufeld an. Bundesfinanzminister Olaf Scholz hatte bereits ...

