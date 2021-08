Aus dem wöchentlichen Marktausblick von Raiffeisen Research: Es ist eine Berichtssaison, bei welcher die Superlative auszugehen scheinen. War die Erwartungshaltung im Hinblick auf die Unternehmensergebnisse vor einigen Wochen noch als durchaus ambitioniert einzustufen, sehen wir aktuell ein Übertreffen ebendieser am laufenden Band. Zur Erinnerung: noch zu Jahresbeginn lagen die Analystenschätzungen für das aggregierte Gewinnwachstum der S&P 500-Unternehmen bei rund +45 %. Mittlerweile stiegen die Schätzungen auf stolze +89 %, wobei vor allem das Value-Segment mit + 170 % hervorsticht. So ambitioniert die Schätzungen auch sein mögen, unter Berücksichtigung des Basiseffekts erscheinen die imposanten Wachstumsraten durchaus nachvollziehbar. So ...

Den vollständigen Artikel lesen ...