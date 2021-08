Zürich (www.anleihencheck.de) - Die Kombination aus verminderter Geldnachfrage aufgrund eines tieferen Wachstums bei gleichzeitig zunehmender Liquiditätsversorgung führt zu hoher Überschussliquidität an den Finanzmärkten, so Beat Thoma, CIO bei Fisch Asset Management.Ein Teil dieser Gelder fließe an die Aktien- und Kreditmärkte und sorge dort für solide Unterstützung und für eine Kompensation der hohen Bewertungen. Ein anderer Teil der Liquidität werde weiterhin an den Repo- und Geldmärkten geparkt und stelle eine Reserve für den Fall einer höheren Geldnachfrage dar. Insgesamt werde das Finanzsystem damit stabilisiert und ausgeglichen. ...

